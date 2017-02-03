У передмісті Парижа прогримів вибух, є поранені

У містечку Нуазі-ле-Гран поблизу Парижа увечері 2 лютого прогримів вибух.

Про це повідомляє Parisien.

Відзначається, що вибух стався в торговому павільйоні. Причиною інциденту став вибух газового балона.

В результаті події критичні поранення отримав чоловік, його госпіталізували.

Як повідомляє LCI, крім чоловіка, також легкі поранення отримали ще чотири людини.

Крім того, видання пише, що сталися два вибухи - два газових балони вибухнули з інтервалом в декілька хвилин.