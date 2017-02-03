МКЧХ надасть паливо для генераторів Авдіївки

Міжнародний комітет Червоного Хреста надасть 6 тонн палива для роботи генераторів в Авдіївці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"МПОТ домовилося з делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні про надання 6 тонн палива для роботи генераторів в Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Такої кількості палива буде досить, щоб забезпечити роботу генераторів протягом доби.

Доставка буде здійснюватися з 3 лютого транспортом ДСНС з Костянтинівки.

"Домовленості з МКЧХ передбачають можливість забезпечення добової норми палива і надалі щодня до врегулювання ситуації", - зазначають у відомстві.

Інтерфакс-Україна