Суд продовжив арешт Штепі за 2,5 години до закінчення терміну арешту

Червонозаводський райсуд продовжив запобіжний захід екс-меру Слов'янська Нелі Штепі за 2,5 години до закінчення терміну її арешту.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури і продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів, до 2 квітня", - зазначили у відомстві.

Разом з тим адвокат Штепи Дмитро Марченко стверджує, що ухвала суду була винесена з безліччю процесуальних порушень.

"Це повне беззаконня! Прокуратура в клопотанні навіть назви суду не поміняла - у неї там все ще Червонозаводський суд!.. Нелі Ігорівні стало погано, приїхала "швидка". Сказали (медпрацівники), що вона потребує термінової госпіталізації. Тут же прибігла "трійка" (колегія суддів), швиденько зачитали вступну та резолютивну частину. У сьогоднішнього засідання була одна мета - продовжити їй запобіжний захід", - сказав він.

За словами Марченка, станом на 21.55 п'ятниці працівники швидкої допомоги і конвой не могли домовитися, куди везти Штепу з суду.

Марченко зазначив також, що захист має намір звернутися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на порушення, допущені під час підготовчого засідання.

Продовження підготовчого засідання призначено на 15 лютого.

Як відомо, 26 січня на черговому засіданні Червонозаводського райсуду Харкова у справі щодо Штепи держобвинувачення заявили відвід головуючому судді Віктору Єжову, оскільки їм стало відомо про кримінальне провадження щодо нього за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи організації), зареєстроване за матеріалами СБУ.

Після отримання інформації про почате розслідування, Єжов заявив самовідвід.

У той же день колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення про відвід Єжова і його самовідвід.

Захист заявив клопотання про визначення підсудності. Апеляційний суд виніс ухвалу про розгляд справи щодо Штепи в Комінтернівському райсуді Харкова.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

5 листопада 2014 року Колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити виробництво за звинуваченням Штепи в апеляційний суд Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності.

У мотивувальній частині ухвали суд посилався на те, що злочини, які інкримінують Штепі, відбувалися на території Слов'янська (Донецька область), тобто не в рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова.

Крім того, свідки у справі живуть в Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може привести до затягування строків розгляду справи.

ВССУ виніс ухвалу про розгляд справи у відношенні Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова.

4 лютого 2016 року було прийнято рішення про початок судового розгляду заново зі стадії підготовчого засідання в зв'язку зі зміною в складі колегії суддів.