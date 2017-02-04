Могеріні нагадала Лаврову про необхідність виконання Мінських угод

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Субота, 4 лютого 2017, 01:42

Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні нагадала міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про необхідність виконання Мінських домовленостей.

Про це повідомили у Європейській службі зовнішньої діяльності, передає Укрінформ.

Під час телефонної розмови між дипломатами Могеріні наголосила не необхідності негайного припинення бойових дій та повної імплементації Мінських домовленостей.

Сторони також обговорили ситуації у Лівії та Сирії.

Раніше у зв'язку з агресією РФ в Авдіївці депутати Європейського парламенту звернулися до Могеріні з проханням втрутитися, щоб режим припинення вогню дотримувався.

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "значний вплив" на бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України.

Теми: АТО бойові дії ЄС Росія
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IP: 218.215.44.---kengoru04.02.2017 02:49
Нагадувати Лаврови що він брехун то так як на качку поляти водою.
Коли світ зрозуміє що кацапи на все що роблять уважають правильним а світ вних нічого
Кремлівський карлик Путін наразі тримає світ на шнурочках як ляльки.
Кацап знає одне а то сильна рука, а переговори вних це лише слабкість.
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