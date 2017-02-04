Могеріні нагадала Лаврову про необхідність виконання Мінських угод

Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні нагадала міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про необхідність виконання Мінських домовленостей.

Про це повідомили у Європейській службі зовнішньої діяльності, передає Укрінформ.

Під час телефонної розмови між дипломатами Могеріні наголосила не необхідності негайного припинення бойових дій та повної імплементації Мінських домовленостей.

Сторони також обговорили ситуації у Лівії та Сирії.

Раніше у зв'язку з агресією РФ в Авдіївці депутати Європейського парламенту звернулися до Могеріні з проханням втрутитися, щоб режим припинення вогню дотримувався.

Нагадаємо, Євросоюз закликав припинити бойові дії в Авдіївці, які вважає кричущим порушенням домовленостей про припинення вогню, передбачених Мінськими угодами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію використати свій "значний вплив" на бойовиків на сході України і припинити бойові дії поблизу Авдіївки.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України.