Луценко повідомив, кого затримали у справі Курченка

У Дніпрі служба К СБУ затримала Сергія Костюка, якого слідство підозрює в розробці схеми контрабанди нафтопродуктів.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у facebook.

"Затримано місцевих митників, які дали важливі покази про схему розкрадання 1,2 млрд грн з держбюджету. Дякуємо суду за адекватні справі застави в 9 млн грн. Сьогодні у Дніпрі служба К СБУ затримала Костюка, якого слідство підозрює в розробці цієї афери Курченка", - написав Луценко.

Генпрокурор також анонсував конфіскацію у державну власність Одеського нафтопереробного заводу.

Як повідомлялося, за даними слідства Костюк займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Раніше співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками. Внаслідок оборудки до державного бюджету не надійшло понад 1,2 мільярда гривень обов’язкових платежів.

СБУ заявила про змову митниці з компаніями Курченка.

Також повідомлялося, що Курченко почав займатися торгівлею вугілля з окупованих територій Луганської області.

Детальніше читайте у статті "З нафти у вугілля. Курченко повертається".