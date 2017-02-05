Трамп і Порошенко обговорили Донбас і подальшу співпрацю

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також в ході розмови Порошенко висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською адміністрацією.

"Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв'язків, що сприятиме створенню нових робочих місць та зростанню добробуту громадян обох країн", - написав Цеголко.

Крім того, співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США.

Порошенко також подякував Трампу за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.