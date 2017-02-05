Трамп і Порошенко обговорили Донбас і подальшу співпрацю
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі.
Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
"Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Також в ході розмови Порошенко висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською адміністрацією.
"Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв'язків, що сприятиме створенню нових робочих місць та зростанню добробуту громадян обох країн", - написав Цеголко.
Крім того, співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США.
Порошенко також подякував Трампу за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
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