Трамп і Порошенко обговорили Донбас і подальшу співпрацю

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Неділя, 5 лютого 2017, 01:24

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також в ході розмови Порошенко висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською адміністрацією.

"Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв'язків, що сприятиме створенню нових робочих місць та зростанню добробуту громадян обох країн", - написав Цеголко.

Крім того, співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і США.

Порошенко також подякував Трампу за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Теми: Порошенко Трамп
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IP: 178.92.10.---Adam Viter05.02.2017 01:57
Україна буде як п'ятьдесят перших штат?
Україна де-факто уже є - п'ятдесят перший штат підтримки свободи і демократії в Об'єднаній Європі і Азії.
Клятва військових у США - урочисто клянусь, що я буду підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів проти всіх ворогів, іноземних і внутрішніх; що я буду нести справжню вірність; що я приймаю це зобов'язання добровільно, без будь-яких застережень чи цілі ухилення; і що я буду вірно і сумлінно виконувати ту посаду, на яку я збираюся увійти. Хай допоможе мені Бог. Ось Стаття 88 Єдиного Кодексу Військової Юстиції США - Будь офіцер, який використовує зневажливі слова проти Президента, Віце-Президента, Конгресу, Секретаря Оборони, Секретаря Військового Відомства, Секретаря Транспорту, Губернатора або Законодавчих Збори Штату, Території, або Співдружності, в якому він при виконанні службових обов'язків присутній, підлягає покаранню за вказівкою військового суду.
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