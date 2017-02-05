Віце-президент США: скасування санкцій залежатиме від поведінки РФ в Україні

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Неділя, 5 лютого 2017, 17:34

США стурбовані ескалацією насильства на сході України, і від поведінки РФ залежатиме майбутнє санкцій.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю ABC News.

"У наступні місяці ми побачимо як відповісти на це питання" - сказав він, відповідаючи на питання, чи санкції зберігатимуться доки Росія порушує перемир’я в Україні.

"Все залежить від того, побачимо ми чи ні якісь зміни у ставленні Росії і чи буде можливість співпрацювати задля спільних інтересів" - зазначив Пенс.

"Росія також зацікавлена у боротьбі з радикальним ісламським тероризмом, особливо з "Ісламською державою". І якщо у нас є можливості для співпраці, я думаю, президент буде вивчати перспективи для відновлення відносин", - додав віце-президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поважає свого російського колегу, однак не впевнений, що вони будуть ладнати між собою.

"Він лідер своєї країни. Краще ладнати з Росією, ніж навпаки, і якщо Росія допоможе нам у боротьбі проти ІДІЛ, це буде дуже добре. Чи буду я з ним ладнати? Ще не знаю" - додав він.

Європейська правда

Теми: США санкції
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Коментарі — 1
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IP: 91.225.121.---DND05.02.2017 18:25
Не від поведінки, а повернення вкрадених територій і виплати всіх збитків.
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