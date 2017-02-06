У Трампа не виключають послаблення санкцій щодо РФ

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Понеділок, 6 лютого 2017, 03:13

Чи можна послабити санкції проти Росії - адміністрація президента США вирішить у найближчі місяці.

Про це у розмові з американською телекомпанією ABC News заявив віце-президент США Майк Пенс, пише DW.com.

За його словами Сполучені Штати Америки "слідкують і дуже стурбовані посиленням бойових дій" на Донбасі.

Водночас він не виключив, що санкції проти Росії можуть бути послаблені. У відповідь на запитання журналіста "Чи зберігатимуться санкції проти Росії, поки Росія порушує припинення вогню в Україні?" Пенс відповів: "Просто це залежить (…) від того, побачимо ми чи ні зміни у позиції Росії, та від можливості працювати над спільними інтересами".

Пенс уточнив, що серед таких інтересів він має на увазі передовсім боротьбу з "Ісламською державою". Остаточне рішення в площині санкцій буде ухвалено "майбутніми місяцями".

Численні політики, зокрема і соратники президента Дональда Трампа Пол Раян і Мітч Макконнелл, застерігали його від послаблення санкцій проти Росії.

Як відомо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

В ході розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Теми: санкції США Росія
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IP: 178.151.144.---Вадим Клименко06.02.2017 10:40
Главный спонсор международного терроризма, Путин, будет бороться с игил? Не... Он их будет спонсировать, как в пальмире не так давно.
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