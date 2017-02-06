Трамп і Столтенберг обговорили можливості врегулювання на Донбасі

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Понеділок, 6 лютого 2017, 03:44

Президент США Дональд Трамп висловлює рішучу підтримку НАТО, але хоче щоб країни-члени альянсу платили більше за свій захист.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому за результатми телефонної розмови президента із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Bloomberg.

Під час розмови Трамп і Столтенберг обговорили можливості для "мирного врегулювання конфлікту вздовж українського кордону".

"Сторони домовилися продовжити тісну координацію і співпрацю для вирішення повного спектру проблем безпеки, що стоять перед НАТО," йдеться у повідомленні.

Крім того, Трамп погодився приєднатися до зустрічі лідерів НАТО, що відбудется в кінці травня.

Теми: АТО НАТО США
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