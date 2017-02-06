У Києві затори через сніг, водіїв закликають паркуватися правильно

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Понеділок, 6 лютого 2017, 08:44

Через снігопад проїзд і прохід вулицями Києва вранці 6 лютого ускладнений, на дорогах затори.

 

Станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.

У зв’язку з погіршенням погодних умов із 6 ранку 6 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва обмежили.

Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації.

 

Столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на автошляхах столиці та дотримуватися наступних рекомендацій:

- за можливості користуватися громадським транспортом;

- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

- дотримуватися безпечної дистанції та швидкості руху;

- пересуватися з увімкненими габаритними вогнями чи протитуманними ліхтарями;

- з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами;

- намагатися уникати ризикованих маневрів;

- утримуватися від подорожей на далекі відстані.

Крім того, водіїв приватних авто просять дотримуватися правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

 

Пішоходам рекомендується ходити тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими.

При цьому станом на 8:30 навіть у центрі Києва доріжки для пішоходів розчищено лише частково.

Для подолання наслідків снігопаду кількість задіяної снігоприбиральної техніки збільшено, повідомляє "Київавтодор".

Теми: погода Київ дороги
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