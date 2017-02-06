Хуг: військові на Донбасі стверджують, що вони з армії РФ

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Понеділок, 6 лютого 2017, 14:45

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг каже, що особисто зустрічався на Донбасі із людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Дійсно, у наших звітах ви можете прочитати про деякі випадки, коли ми зафіксували людей, які носили російську символіку. А також наші спостерігачі, включно зі мною, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - сказав він.

Хуг зазначив, що висновки повинні робити сторони конфлікту.

"Так само, як це роблять представники уряду в Києві, представники уряду в Москві, Берні, наприклад…

СММ не уповноважена визначати сторони конфлікту", - сказав він.

Як  відомо, Хуг також заявив, що обидві ворогуючі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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IP: 194.44.240.---Lesya Savka06.02.2017 17:22
Пане Хуг, від усієї душі, бажаю Вам особисто, иати таких друзів , братів, сусідів, які дісталися Україні. Тоді ми з Вами обговоримо чи маєте Ви право у своїй квартирі розствляти меблі чи це повинен робити Ваш сусід, брат...
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