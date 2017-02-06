В Україні значно похолодає, обіцяють хуртовини

7-8 лютого в Україні, крім Закарпаття, очікується значне похолодання.

Про це повідомляє у понеділок прес-служба ПАТ "ДАК" Автомобільні дороги України".

За прогнозами, температура знизиться вночі до 12-17°, у східних, Чернігівській та Сумській областях до 20-26°, вдень до 9-15°морозу.

У південних та прикарпатських областях вночі 3-9°, вдень 0-5° морозу.

В більшості областей, крім східних та північно-східних, падатиме сніг, у центральних, західних, вночі 8 лютого і у Житомирській та Київській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети.

На Закарпатті та півдні очікується мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вночі 8 лютого сильні опади; у західних, центральних та південних областях пориви вітру 15-22 м/с.

9 лютого нічна температура знизиться на більшій частині території країни до 18-23°, на півдні та Прикарпатті до 8-13° морозу, денна - істотно не зміниться, опади припиняться. На дорогах ожеледиця.

Крім цього, за даними "Автомобільних доріг", рух частково обмежено в 4-х областях: Житомирській, Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях.



В Черкаській області у зв’язку з різким погіршенням погодних умов з 10.30 год. 06.02.2017 введено тимчасове обмеження руху великогабаритного та великовагового транспорту на автошляхах



М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360);



Н-01Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622);



Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через м. Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).



На Житомирщині з 12 години 06.02.2017р. введено обмеження руху великовагових транспортних засобів на території Житомирської області на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ-Ковель-Ягодин.



В Закарпатській області у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород - Демічі , км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.



На Хмельниччині в зв’язку з несприятливими погодними умовами (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледь) склалась складна ситуація по забезпечення проїзду автотранспорту по мережі доріг місцевого значення.

З метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів в русі, прийнято рішення про введення обмеження для руху великовагового транспорту та автобусів по а/д місцевого значення з 05-00 год. 03.02.2017 р.



Про відновлення руху повідомлятимуть додатково.

Так станом на 15:00 годину 6 лютого знято обмеження руху на в’їзд для великовагових транспортних засобів до міста Київ.

Українська правда