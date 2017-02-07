Ведучий Fox News, який назвав Путіна вбивцею, пообіцяв вибачитися в 2023 році

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Вівторок, 7 лютого 2017, 07:01

Ведучий американського телеканалу Fox News, журналіст Білл О'Райлі заявив, що може вибачитися за свої слова про те, що президент Росії Володимир Путін вбивця, в 2023 році.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Я працюю над цим вибаченням, але це може зайняти якийсь час. Можливо, ви захочете перевірити, як воно, в районі ... 2023 року", - пожартував О'Райлі.

Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що Кремль вважає неприпустимими і образливими висловлювання журналіста на адресу президента Росії і розраховує отримати вибачення, передають "РИА Новости".

Раніше в інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом Білл О'Райлі назвав російського президента вбивцею. На що Трамп відповів: "Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. А ви думаєте, наша країна така безневинна?".

Теми: Путін США
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Коментарі — 3
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IP: 178.94.230.---Омар07.02.2017 10:51
Навіщо взагалі вибачатися за правду ?
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IP: 194.44.127.---svchkvl07.02.2017 10:17
Журналіст має надію, що пуйло здохне до того часу.
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IP: 176.100.177.---boreas07.02.2017 08:07
Журналист нормальный, а вот Трамп...
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