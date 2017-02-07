На Київщині, Черкащині й Хмельниччині обмежили рух великих машин

3755 переглядів
0
Вівторок, 7 лютого 2017, 08:55

У зв’язку з погіршенням погодних умов на деяких дорогах України тимчасово обмежено рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на "Укравтодор".

Так, у Києві з 7-ї до 10 ранку 7 лютого знову введено обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

За 6 лютого рятувальники відбуксирували 15 автомобілів великої вантажності.

У Київській області встановлено 2 мобільних пункти обігріву для водіїв: Бориспільське шосе – в районі КП, в напрямку Борисполя; Гостомельське шосе – в районі КП, в напрямку Гостомеля. У них можна зігрітися та випити гарячого чаю, інформує ДСНС.

У Черкаській області з понеділка обмежено рух великогабаритного та великовагового транспорту на дорогах загального користування: М-05 Київ – Одеса (км 143 + 028 – км 274 + 360); Н-01 Київ – Знам’янка (км 123 + 850 – км 241 + 622); 08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя (через Кременчук) (км 81+300 – км 169+117).

У Хмельницькій області також обмежено рух великовагового транспорту та автобусів по автодорогах місцевого значення.

Крім того, у Закарпатській області у зв’язку з переливом води через дорожнє покриття тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород – Демічі, км. 18+000 ділянка дороги 150-200 метрів через річку Латориця. Встановлені дорожні знаки з напрямком об’їзду та заборони руху.

Водночас, у Житомирській області поновлено рух великовагових транспортних засобів на дорогах державного значення М-06 Київ-Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Теми: дороги погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Через погодні умови рух на деяких автошляхах обмежено 6 лютого 2017, 09:23
У Києві затори через сніг, водіїв закликають паркуватися правильно 6 лютого 2017, 08:44
Через ожеледь у двох областях обмежено рух, у 5 - критичний рівень аварійності 5 лютого 2017, 11:55
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У понеділок ворог обстрілював Авдіївку 12 годин – штаб АТО
Вибори на Донбасі можна провести і за присутності російських військ – посол ФРН
Нацбанк суттєво знизив офіційний курс гривні
ГПУ проводить обшук у людей, близьких до Мосійчука, але не за політику
Усі новини
Що, де і за скільки

На переробку можна здати майже будь-який мусор

Опитування

Свято, додатковий вихідний чи будень? Що для вас 8 березня, 1 та 9 травня