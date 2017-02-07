Парубій каже, що скоро Рада оновить ЦВК

Голова Верховної Раді Андрій Парубій впевнений, що найближчим часом ВР зможе оновити склад Центральної виборчої комісії.

Про це він заявив під час відкриття шостої сесії парламенту.

"Нам важливо в найближчий період оновити склад ЦВК. Після довгих дискусій я вірю, що найближчим часом ми це питання розглянемо і вирішимо", - заявив спікер.

За його словами, рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним, і це є великою проблемою. Парубій вважає, що цьому є дві причини: низька явка на засідання депутатів, а також їхня політична ворожнеча, яка веде до дестабілізації парламенту.

"Ні я, ні будь-хто в цьому залі не зможе пояснити мільйонам українців, чому в робочий день немає народного депутата на роботі", - заявив він, додавши, що це тим більш прикро для парламенту воюючої країни. При цьому спікер висловив впевненість, що на цій сесії депутати зможуть продемонструвати високий рівень відповідальності.

Слід зазначити, що на засідання у вівторок у залі зареєструвалися 365 депутатів.

"Друга причина – це спроба дестабілізувати парламент через внутрішню політичну ворожнечу. Сьогодні уже можна твердо заявити: план, спрямований на дестабілізацію і параліч головного законодавчого органу країни, провалився", - наголосив Парубій.

Спікер назвав ще одне важливе питання для парламенту на цю сесію – наближення безпекового законодавства України до стандартів НАТО. "Один з пріоритетів – гармонізація законодавства НАТО та України, і я підтримую ініціативу щодо референдуму про вступ в Альянс", - зазначив голова ВР.

Також під час свого виступу Парубый подякував українським військовим за захист Авдіївки і закликав Верховну Раду вшанувати пам'ять загиблих там бійців хвилиною мовчання.

Євген Кізілов, УП