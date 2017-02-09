Гройсман сподівається, що рішення щодо безвізу ЄС ухвалить до червня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня нинішнього року.

Про це він сказав в ефірі 112 телеканалу в четвер.

"Фактично зараз щомісяця відбуватимуться певні технічні процедури, які дозволять орієнтовно, я думаю, до червня по термінах вийти на остаточне рішення", - сказав прем'єр.

За його словами, якби не міграційна криза, що охопила Європу, то рішення щодо безвізу було б ухвалене ще в 2016 році.

Прем'єр вважає, що до березня ЄС затвердить механізм припинення безвізового режиму.

"Виникло питання, щоб ввести"запобіжник". Якщо буде в країнах безвізовий режим, як швидко ухвалити оперативне рішення, щоб призупинити цей режим... Я думаю, що вже в цьому місяці це буде проголосовано. Я так думаю, тому що у мене є відповідна інформація. і далі ми вийдемо протягом 3-4 місяців на остаточне рішення і щодо України, і щодо Грузії", - підкреслив він.

Гройсман додав, що Україна виконала всі необхідні умови для отримання безвізового режиму.

Інтерфакс-Україна