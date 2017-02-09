ЗМІ: Матір військового, загиблого на Донбасі, виграла суд проти Росії

Матір військового Ярослава Костишина, який загинув на Донбасі, виграла суд проти Росії.

Як повідомляє TCH.ua, відповідне рішення про стягнення з держави-агресора суми еквівалентної 60 тисячам євро на користь Марії Костишиної 7 лютого ухвалив Івано-Франківський міський суд.

Це вже другий суд, виграний цією родиною. Минулого року до суду на Росію подала дружина загиблого Світлана, яка з двома дочками проживає у селищі міського типу Ярмолинці на Хмельниччині.

Ярмолинецький райсуд прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації на користь вдови Костишина і його неповнолітніх дочок суми морального і матеріального збитку еквівалентної 189 тисячам євро. Тоді російська сторона не подала апеляції.

Якщо протягом десяти днів не буде оскаржено й рішення Івано-Франківського суду, воно набуде чинності, і родина отримає законні підставі вимагати виконання рішення суду.

Щоб змусити Росію заплатити, Марія Костишина подумує звернутися до Європейського суду з прав людини. Проте, за словами жінки, для цього необхідно мати позитивні рішення не одного суду і не щодо однієї родини.

Водночас є ще один шлях отримання грошей від Росії. Після того, як рішення набуде чинності, його можна передати Державній виконавчій службі, яка може арештувати рахунки або майно російських компаній на території України, продати його, а з виручених коштів виплатити компенсацію.

Загиблий майор Ярослав Костишин народився в Івано-Франковську, був кадровим військовим, офіцером, служив в армії з 1998 року.

За словами матері, Ярослав відправився на фронт за наказом керівництва.

На Сході Ярослав виконував бойові завдання, був командиром посту на позиціях біля Донецького аеропорту. Загинув 29 березня 2014 року під час виконання обов'язків військової служби в Авдіївці.

Після смерті Ярослава його дружина вступила до лав ЗСУ за контрактом. Наразі вона служить у військовій частині в Ярмолинцях.