ЗМІ: Великобританія на засіданні глав МЗС G7 буде наполягати на нових санкціях проти РФ

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Понеділок, 10 квітня 2017, 07:42

Великобританія має намір вимагати від партнерів по G7 прийняття нових санкцій проти Росії за підтримку сирійського режиму, який, на її думку, застосував хімічну зброю в провінції Ідліб.

Про це повідомила газета The Times.

"Міністр закордонних справ Борис Джонсон буде вимагати від західних країн "дуже жорстких санкцій у вигляді покарання" за хімічну атаку на контрольованій повстанцями території ... Документ з санкціями підготовлений до засідання глав МЗС G7, яке пройде в провінції Лукка, Італія", - пише видання.

Санкції, на думку британського міністра, повинні бути введені, якщо Москва не відмовиться від підтримки президента Сирії Башара Асада.

Пропозиції про посилення санкцій відносно Росії звучать і в Вашингтоні. Так, сенатор Берні Сандерс - однопартієць і опонент Хілларі Клінтон в президентській гонці - вважає, що посилення режиму санкції може змусити Москву активізувати зусилля щодо політичного рішення сирійської проблеми і відмовитися від підтримки Асада.

В ефірі телеканалу NBC сенатор заявив, що посилення санкцій зробить Росію більш поступливою на переговорах по сирійському врегулюванню, яке повинно здійснюватися тільки політичними засобами.

На його думку, односторонні дії і військова інтервенція в Сирії зроблять конфлікт затяжним, а також є вкрай дорогими заходами.

Інтерфакс-Україна

Теми: Велика Британія Росія санкції
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