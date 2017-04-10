"Укрзалізниця" запустила додатковий потяг до Перемишля

Через надто великий попит між Києвом і польським Перемишлем на великодні свята запустять додатковий поїзд "Інтерсіті+".

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Українська залізниця".

За її інформацією, потяг Hyundai Rotem №707/708 "Київ – Львів – Перемишль" буде курсувати 12, 13, 14, 17 та 18 квітня.

За словами голови правління УЗ Войцеха Балчуна, залізничники спостерігають значний попит на подорожі поїздами "Інтерсіті+" до Польщі, і не лише на свята.

"Ми бачимо, що кількість охочих подорожувати залізницею до Європи зростає. Тим більше зараз, із перспективою безвізу до Європи. Тож ми вже активно працюємо над новими міжнародними напрямками для пасажирів", - зазначив він.

Згідно із повідомленням "Укрзалізниці", додатковий поїзд буде відправлятися з Києва о 12:24 та прибувати до Перемишля о 19:03 за польським часом із зупинкою у Львові о 17:41/55. Зворотно з Перемишля поїзд відправлятиметься о 20:20 за польським часом та прибуватиме на станцію "Київ-Пасажирський" о 5:23. Зупинка у Львові - о 23:22/36.

Такий розклад, кажуть в УЗ, зручний для пасажирів, які роблять пересадки на станції Перемишль або на потяг №33714/35170 "Перемишль – Гдиня", або з потягу №8305 "Слупськ – Перемишль".

Продаж квитків на поїзд "Інтерсіті+" №707/708 "Київ – Львів – Перемишль" буде відкрито найближчим часом.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року до Польщі прибув перший тестовий потяг "Київ - Львів – Перемишль".

Цей напрямок настільки сподобався пасажирам, що біля кас вокзалів почали збиратися величезні черги.

Українська правда