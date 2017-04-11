NYT отримала Пулітцерівську премію за тексти про Росію

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Вівторок, 11 квітня 2017, 06:13

Журналісти видання The New York Times отримали Пулітцерівську премію в номінації "Висвітлення міжнародних тем" за тексти про Росію.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії, пише DW.com.

Журналісти видання писали про спроби президента РФ Володимира Путіна розширити російський вплив за кордоном, "розкриваючи такі методи, як вбивство, переслідування в Інтернеті і поширення компроматів щодо опонентів". До переліку відзначених журі робіт увійшли матеріали про "армію російських тролів", вигоду Москви від викриттів Wikileaks, російські кібератаки на американських демократів і інші статті.

У номінації "Роз'яснювальна журналістика" Пулітцерівської премії удостоєні журналісти Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ), які вивчали "панамські досьє".

Пулітцерівську премію в головній номінації - "Служіння суспільству" - отримали журналісти The New York Daily News і ProPublica, які писали про виселення представників меншин, що живуть за межею бідності, з державного житла в Нью-Йорку.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших в США і в світі нагород в галузі журналістики. Вона вручається щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

Теми: ЗМІ США
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