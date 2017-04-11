Гройсман переконаний, що РФ заплатить за свою "дурь в голові"

Росія виплатить компенсацію Україні за окупацію територій.

Таку впевненість висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 11 квітня.

"Це в голові не вкладається. 3,5 роки тому хіба хтось міг сказати, що це може бути реальністю? Але дурь в головах тих, хто приймав рішення, дала можливість анексувати Крим, окупувати Донбас, почати нарощувати військовий потенціал. До чого вони все ведуть? До Третьої світової війни? Я думаю, треба схаменутися і зрозуміти, що цей шлях – в нікуди", – сказав прем'єр.

"Все буде повернуто. Я розумію, що на це піде багато часу і зусиль, але іншого варіанту немає", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП