Гройсман переконаний, що РФ заплатить за свою "дурь в голові"

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Вівторок, 11 квітня 2017, 12:32

Росія виплатить компенсацію Україні за окупацію територій.

Таку впевненість висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 11 квітня.

"Це в голові не вкладається. 3,5 роки тому хіба хтось міг сказати, що це може бути реальністю? Але дурь в головах тих, хто приймав рішення, дала можливість анексувати Крим, окупувати Донбас, почати нарощувати військовий потенціал. До чого вони все ведуть? До Третьої світової війни? Я думаю, треба схаменутися і зрозуміти, що цей шлях – в нікуди", – сказав прем'єр.

"Все буде повернуто. Я розумію, що на це піде багато часу і зусиль, але іншого варіанту немає", – наголосив він.

Валентина Романенко, УП

Теми: Росія Гройсман
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