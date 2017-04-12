Заступника начальника Одеської митниці викрили на хабарництві

1405 переглядів
0
Середа, 12 квітня 2017, 10:21

Виконувач обов’язків заступника начальника митниці – начальника митного поста "Чорноморський" Одеської митниці отримав 600 доларів хабара.

Відповідний факт задокументували підрозділ внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в Одеській області спільно з працівниками прокуратури та управління Служби безпеки України в Одеській області, повідомляє ДФС.

"Встановлено, що вказані кошти посадовець вимагав та одержав від  суб’єкта  зовнішньоекономічної діяльності за заниження митної вартості та безперешкодне митне оформлення імпортованих товарів", – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження та службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Теми: Одеська область Фіскальна служба хабар
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На хабарі затримано одного з керівників Одеської митниці 11 квітня 2017, 02:07
Поліція відкрила провадження через погрози меру Білгород-Дністровського 8 квітня 2017, 14:56
У Затоку спрямували додаткові сили поліції 28 березня 2017, 11:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Народний фронт" вимагає запровадити візовий режим для росіян
В СММ ОБСЄ заявляють про стрілянину в напрямку їхнього безпілотника
Хроніка 12 квітня. Уран в обмін на гарантії та захоплення Слов'янська
Доба в АТО: Бойовики били 45 разів, 5 українських військових поранено
Усі новини
Гастро-новини

Нові заклади Києва

Депресія

Учені знайшли ген, який може бути пов'язаний із депресією