Заступника начальника Одеської митниці викрили на хабарництві

Виконувач обов’язків заступника начальника митниці – начальника митного поста "Чорноморський" Одеської митниці отримав 600 доларів хабара.

Відповідний факт задокументували підрозділ внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в Одеській області спільно з працівниками прокуратури та управління Служби безпеки України в Одеській області, повідомляє ДФС.

"Встановлено, що вказані кошти посадовець вимагав та одержав від суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за заниження митної вартості та безперешкодне митне оформлення імпортованих товарів", – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження та службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").