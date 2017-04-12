Зубко назвав причини аварії на "Степовій", де загинули 8 шахтарів

1050 переглядів
0
Середа, 12 квітня 2017, 13:38

Порушення в роботі систем провітрювання, безпеки і порушення в питаннях охорони праці стали ключовими причинами аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" 2 березня і загибель 8 осіб.

Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко, передає Інтерфакс-Україна.

"Недостатнє провітрювання в три рази менше норми стало передумовою вибуху. Кабельна продукція не відповідає вимогам. Не спрацювали система УТАС і УГК ((уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами), які давали збої понад двадцять разів з 20 лютого по 2 березня. Питання охорони праці було порушено", – перерахував віце-прем'єр основні порушення, звітуючи про підсумки розслідування на засіданні уряду в середу.

Зубко зазначив, що щоб уникнути повторення подібних аварій необхідно також вирішити питання блокування рахунків шахт, через що охорона праці недостатньо фінансується і не виплачується зарплата, можливо, шляхом запровадження спецрахунків.

Віце-прем'єр додав, що необхідно також ліквідувати дефіцит спецлабораторій для контролю за безпекою шахт, який виник у зв'язку з втратою їх в зоні АТО.

Кабмін затвердив звіт комісії та доручив передати його правоохоронним органам, а також врахувати висновки та пропозиції при підготовці програми розвитку вугільного сектору.

Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення передбачити 200 млн грн на засоби особистого захисту шахтарів.

Як відомо, 2 березня на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників, понад 20 зазнали травм.  За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.  За фактом відкрито кримінальне провадження.

Теми: Угорщина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Будапешт хоче, щоб угорці в Україні могли мати подвійне громадянство 11 квітня 2017, 14:43
Без автономії та з подвійним громадянством: про що домовилися Порошенко та Орбан 4 квітня 2017, 18:58
Угорщина розпочала кампанію проти Євросоюзу 3 квітня 2017, 04:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За півтора тижні безвізу для Грузії до ЄС не пустили 3 грузинів
ЗМІ РФ розповіли про шикарний будинок Курченка і його дружину-актрису
Майже 100% жителів країни назвали себе етнічними українцями
АP підтвердила відмивання 1,2 млн доларів Януковичем і Манафортом
Усі новини
Музика тижня

Плейлист Даніели Заюшкиної, солістки Vivienne Mort

Книги

Уривок з нової книжки Олександра Ірванця "Харків 1938"