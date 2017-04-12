З початку року в зоні АТО загинули 69 військових – Порошенко

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Середа, 12 квітня 2017, 16:13

Протягом 2017 року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних Сил і більше 420 було поранено.

Про це сказав у середу президент Петро Порошенко, відвідуючи одну з танкових бригад під час робочої поїздки в Луганську область, інформує прес-служба глави держави.

Всього ж за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2652  воїна з усіх силових відомств - Збройних Сил України, Служби безпеки, Національної гвардії, прикордонників, Національної поліції та інших.

Українська правда

Теми: АТО
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