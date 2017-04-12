З початку року в зоні АТО загинули 69 військових – Порошенко

Протягом 2017 року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних Сил і більше 420 було поранено.

Про це сказав у середу президент Петро Порошенко, відвідуючи одну з танкових бригад під час робочої поїздки в Луганську область, інформує прес-служба глави держави.

Всього ж за час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2652 воїна з усіх силових відомств - Збройних Сил України, Служби безпеки, Національної гвардії, прикордонників, Національної поліції та інших.

Українська правда