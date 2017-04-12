Найбагатший нардеп має 825 мільйонів гривень – "Чесно"

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Середа, 12 квітня 2017, 17:50
В`ячеслав Богуслаєв

Президент запорізького підприємства "Мотор Січ" народний депутат групи "Воля народу" В`ячеслав Богуслаєв має найбільші грошові заощадження.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

За підрахунками активістів, сумарний розмір його грошових активів за курсом 31 грудня 2016 року становить 825 399 645 грн.

Зазначається, що за 2016 рік Богуслаєв отримав більше мільярду гривень доходу. Про це свідчить його декларація на сайті НАЗК. У списку найбагатших людей України від "Forbes" за 2016 рік він був на 30-му місці.

За грошовими активами нардеп-мажоритарник з Запорізької області випередив минулорічного рекордсмена Ігоря Котвіцького, Віталія Хомутинніка та братів Дубневичів, зазначає "Чесно".

Олігархи Вадим Новинський, Костянтин Жеваго, та Олександр Герега за грошовими активами не потрапили навіть до першої десятки.

Станом на кінець 2015 року в нардепа було 328 587 акції "Мотор Січі", проте на кінець 2016 р. — лише 21 598 акції. Таким чином, депутат втратив більше 93% своїх акцій запорізького підприємства, яке спеціалізується на виробництві авіаційних двигунів.

Хоча Богуслаєв ніколи офіційно не був мажоритарним акціонером підприємства, тепер його частка менша за 10%, а отже – відомості про неї навіть не оприлюднюються у реєстрі.  Більшість акцій  "Мотор Січі" належать саме таким міноритарним власникам, а тому дізнатися про те, чи зберігає депутат контроль над "Мотор Січчю" і зараз, достеменно не можливо, зазначають активісти.

Свій рекордний дохід Богуслаєв офіційно отримав не від продажу цінних паперів, а як "інвестиційний дохід" від ТОВ "Фірма "Мотор-Ділер" – підриємства, яке займається посередництвом за договорами по цінних паперах або товарах. Ця фірма заснована ПАТ "Мотор Січ". Більша частина заощаджень Богуслаєва  – 25,6 млн доларів та 8,3 млн грн – розміщенні у його ж "Мотор Банку".

Як повідомлялося, Богуслаєв також потрапив до антирейтингу прогульників березня 2017 року. Загалом за каденцію він пропустив з невідомих причин 59% пленарних засідань. У 7 скликанні входив до складу фракції "Партії Регіонів" та голосував за "диктаторські закони" 16 січня.

Теми: декларації
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