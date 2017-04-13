Бойовики вимагають допуску на Авдіївський коксохім Ахметова

Представники "ДНР" вимагають допустити їх до інспекцій на Авдіївському коксохімічному заводі на підконтрольній Києву території через екологічну небезпеку.

Як заявила речниця Дениса Пушиліна Вікторія Талакіна, таке бажання вони висловили в мінській гуманітарній підгрупі, повідомляє сепаратистський ресурс ДАН.

Як відомо, представники бойовиків "ДНР" і "ЛНР" не є учасниками тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі, але їх іноді запрошують на засідання підгруп у Мінську.

"У рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань сьогодні (12 квітня – ред.) було порушено низку важливих питань, що стосуються екологічної безпеки Донбасу. Так, на думку представників ДНР, розташування Авдіївського коксохімзаводу в зоні бойових дій вимагає надзвичайних негайних заходів через екологічну й радіаційно-хімічну небезпеку, яку він становить для регіону", – заявила Талакіна.

"Переговорники закликали до якнайшвидших інспекцій подібних підприємств із обов'язковою участю представників республік", – стверджує вона.

Прес-секретар Пушиліна заявила, що на території Авдіївського коксохіму за час конфлікту розірвалося понад 320 снарядів, а українські військовослужбовці нібито готувалися до мінування заводу. При цьому на підприємстві зберігаються тисячі тонн токсичних речовин: бензол, сірчана кислота, фенол та інші.

За даними "ДНРівців", станом на березень 2016 року на складах підприємства було 19 тисяч тонн коксу.

Як відомо, Авдіївський коксохімічний завод входить у СКМ Ріната Ахметова. Він регулярно зазнає обстрілів із боку проросійських бойовиків, бо розташований у прифронтовій зоні. Завод забезпечує населення Авдіївки теплом у холодний час.