У четвер загинули двоє військових. Не через бої

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Четвер, 13 квітня 2017, 10:02

У четвер в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє військових, що служать в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю.
Обставини з’ясовуються", - сказано в повідомленні.

"На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції. Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно чинного законодавства", - додали у штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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