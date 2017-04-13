У четвер загинули двоє військових. Не через бої

У четвер в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє військових, що служать в зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні, 13 квітня, у військових частинах особовий склад яких виконує бойові завдання в районі АТО на Донецькому та Приморському напрямках, загинули два військовослужбовці. За попередньою інформацією, події трапились внаслідок необережного поводження зі зброєю.

Обставини з’ясовуються", - сказано в повідомленні.

"На місцях подій працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури та національної поліції. Винні, за результатами розслідувань посадові особи, будуть притягнуті відповідальності згідно чинного законодавства", - додали у штабі.

Українська правда