На Луганщині вибухом пошкоджено колію
Четвер, 13 квітня 2017, 14:38
На перегоні між станціями Шипілове та Сентянівка на Луганщині в результаті вибуху пошкоджено залізничну колію.
Про це повідомляє 13 квітня Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
Зазначається, що у середу вдень до Головного управління Національної поліції в Луганській області надійшло повідомлення диспетчера залізничної станції Лиман про те, що на перегоні станції Шипілове-станції Сентянівка на 48 км виявлено воронку від вибуху діаметром 4 метри та глибиною 3 метри.
Повідомляється, що внаслідок вибуху було пошкоджено залізничну колію.
Українська правда