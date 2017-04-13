Українська сторона СЦКК: бойовики порушили чергове припинення вогню

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Четвер, 13 квітня 2017, 14:36

Українська сторона СЦКК заявляє, що бойовики порушують рішення Трьохсторонньої контактної групи від 12 квітня про припиненя вогню.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Незважаючи на домовленості досягнуті під час засідання Трьохсторонньої контактної групи 12 квітня цього року, щодо режиму повної тиші починаючи з 10.00 13 квітня незаконні збройні формування ОРДО здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Так в СЦКК повідомив, що у четвер, починаючи з 10 години зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків у напрямку населених пунктів Водяне, Талаковка та Чермалих із застосуванням крупнокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також два рази працював снайпер.

"Даний факт свідчить про провокаційні дії з боку НЗФ ОРДО щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на Сході країни", - заявили в СЦКК.

"Українська сторона твердо стоїть на позиції виконання всіма сторонами всіх пунктів Мінських домовленостей та неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання", - додали в СЦКК.

Українська правда

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