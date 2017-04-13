Дубневича впіймали на голосуванні за трьох

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Четвер, 13 квітня 2017, 15:07

Депутат-мажоритарник від БПП Ярослав Дубневич кнопкодавив на пленарному засіданні у четвер під час голосування за визначення представника Верховної Ради до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє громадська організація Чесно.

В момент голосування на відео видно, як Дубневич тисне кнопку на одному місці, після цього на іншому, а потім і на третьому. На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували всі три місця.

 
фото: чесно

В організації зазначили, що наразі президентська фракція у парламенті – рекордсмен за кількістю зафіксованих фактів кнопкодавства (79 фактів).

Як відомо, врешті Верховна Рада відмовилася обрати до складу конкурсної комісії з вибору членів Національної комісії держрегулювання енергетики та комунальних послуг Запайщикова Костянтина (запропонований "Народним фронтом") і Юрія Шульгу (запропонований БПП).

Теми: кнопкодавство Верховна Рада
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