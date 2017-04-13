Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-"регіонала" Олійника

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Четвер, 13 квітня 2017, 17:39

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування відносно колишнього депутата Верховної Ради від Партії регіонів Володимира Олійника.

Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду Києва від 28 березня, передають "Українські новини".

31 січня суддя Печерського райсуду Христина Гладун задовольнила клопотання Генпрокуратури і дозволила почати заочне розслідування відносно колишнього депутата.

Захист Олійника оскаржив це рішення.

Апеляційний суд відхилив апеляцію, зазначивши, що рішення про початок спеціального розслідування не підлягають оскарженню.

У рішенні Печерського суду зазначено, що колишній депутат переховується від слідства і оголошений у міжнародний розшук.

Олійника підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Зокрема, депутат підозрюється в тому, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе підписав протокол засідання лічильної комісії Ради від 16 січня 2014 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття "диктаторських законів".

Державна прикордонна служба надала інформацію, що Олійник 1 жовтня 2014 року вилетів з аеропорту "Бориспіль" (Київська область) рейсом "Київ - Москва" в напрямку Росії, і до цього часу на територію України не повертався.

Як відомо, Олійник у Росії попросив суд дати оцінку Револіціі Переваги в Україні.

27 грудня 2016 року Дорогомиловский суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

Теми: Партія регіонів суд
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