З сайту НАЗК зникли декларації підлеглих Луценка та Матіоса

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П'ятниця, 14 квітня 2017, 15:18

Після поновлення роботи реєстру НАЗК, із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур.

Про це повідомляє Бігус.info з посиланням на аналітиків проекту "Декларації".

До цього сайт НАЗК тиждень не працював через ніби-то "технічні роботи".

Більшість держслужбовців, чиї декларації приховані, - працівники Генеральної прокуратури України та військових прокуратур.

Серед них, зокрема, заступники Головного військового прокурора Віктор Король і Дмитро Борзих, начальник слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ Сергій Личик та Військовий прокурор Маріупольського гарнізону Олег Улановський.

З повним списком "зниклих" декларацій, а також копіями цих документів, які були раніше збережені аналітиками проекту "Декларації", можна ознайомитись тут.

Члени НАЗК Руслан Радецький та Олександр Скопич не змогли прокоментувати зникнення документів, відзначивши, що питаннями роботи ресурсу опікується голова НАЗК Наталія Корчак. 

Теми: НАЗК декларації
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