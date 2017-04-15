Хакери звинувачують АНБ у зламі міжбанківської системи SWIFT

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Субота, 15 квітня 2017, 05:10

Хакери опублікували матеріали, які свідчать про те, що Агентство національної безпеки США (АНБ) відстежує міжбанківські операції SWIFT ряду близькосхідних і латиноамериканських банків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Документи і файли викладені групою, яка називає себе The Shadow Brokers ("Тіньові брокери"). На деяких матеріалах є печатка АНБ, проте Reuters не може підтвердити їх достовірність.

Також опубліковані багато програм для зламу операційної системи Windows, принаймні, деякі з них досі працюють, стверджують дослідники.

Серед опублікованих матеріалів міститься комп'ютерний код, який може бути використаний зловмисниками для зламу серверів SWIFT і відстеження обміну повідомленнями, заявив консультатнт з кібер-безпеки, який допомагав банкам розслідувати злами своїх SWIFT систем, Шейн Шук.

Шук вважає, що кримінальні хакери можуть використовувати отриману інформацію для зламу банків і крадіжки грошей з допомогою операцій, що імітують торішнє пограбування центрального банку Бангладеш, коли був вкрадений $ 81 млн.

У 2013 році документи, опубліковані колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом, показали, що АНБ мала можливість контролювати повідомлення в системі SWIFT. Згідно з ними, агенство контролювало систему для виявлення платежів, спрямованих на фінансування злочинів.

Між тим, Reuters підкреслює, що опубліковані хакерами документи не доводять, що АНБ використовувала зазначені в них методи для монітроінгу повідомлень в системі SWIFT.

Теми: хакери США банки
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