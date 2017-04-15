На Закарпатті затримали хабарника з внутрішньої безпеки ДФС

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Субота, 15 квітня 2017, 11:31

На Закарпатті викрили на хабарництві одного з керівників облуправління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби. 

Про це повідомили у СБУ 15 квітня.

Встановлено, що посадовець спільно з двома підлеглими вимагали 300 доларів у місцевого комерсанта.

"За цю суму йому обіцяли не перешкоджати митному оформленню партії імпортних товарів.  Трьох зловмисників було затримано у центрі Ужгорода під час отримання всієї суми хабара", - йдеться у повідомленні.

У одного з працівників фіскальної служби виявлено паспорт громадянина сусідньої країни.

 
 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Теми: хабар Закарпаття Фіскальна служба
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