Українські заручники в ОРДО отримали передачі від Червоного хреста

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Субота, 15 квітня 2017, 18:31

Місія Міжнародного комітету Червоного хреста передала українським військовим, які утримуються заручниках у Макіївській колонії та Донецькому слідчому ізоляторі передачі до Великодня.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Сьогодні місія МКЧХ вперше за весь цей час змогла передати передачі нашим хлопцям- військовим, заручникам в Макіївську колонію і в Донецький слідчий ізолятор. Саме про передачу до Великодня домовилися на останній зустрічі гуманітарної групи в Мінську. Маленька гуманітарна і психологічна, але така важлива підтримка для незаконно утримуваних українців", - написала вона.

Геращенко також висловила радість, що домовленості останньої зустрічі в Мінську "потихеньку виконуються".

Теми: заручники Донбас Геращенко
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