Лідера білоруського опозиційного "Молодого фронту" звільнили з СІЗО

88 переглядів
0
Неділя, 16 квітня 2017, 05:32

Зі слідчого ізолятора, в суботу 15 квітня, звільнили лідера білоруського опозиційного "Молодого фронту" Дмитра Дашкевича.

Про це повідомляє DW.

Він є фігурантом кримінальної справи про організацію масових заворушень, які, як стверджує білоруська влада, опозиція мала намір влаштувати під час традиційного святкування Дня Волі 25 березня.

Дашкевич повідомив, що звинувачення з нього як і раніше не зняли, проте змінили запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

"Я готувався сидіти довго, тому що не мав ніяких ілюзій. Психологічно краще себе готувати до гіршого, а вірити в краще", - розповів активіст.

Тим часом, газета адміністрації президента "Радянська Білорусія" і державні телеканали раніше повідомили про те, що кримінальну справу про організацію масових заворушень перекваліфіковано на справу про створення збройного формування. У КДБ хід розслідування не коментують.

Як відомо, 22 березня КДБ Білорусі затримав 26 активістів "Білого легіону" і "Молодого фронту" за підозрою в підготовці до участі в масових заворушеннях. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підозрює "якусь силу, "п'яту колону", у спробі дестабілізувати обстановку в країні і влаштувати в республіці "кольорову революцію".

Теми: Білорусь
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Із Білорусі депортували трьох українських проповідників 6 квітня 2017, 15:35
Росія готує нове вторгнення в Україну або в Білорусь – Atlantic council 3 квітня 2017, 15:14
У Мінську затримали 3 українців, які приїхали на теологічний семінар 2 квітня 2017, 18:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали
ЗМІ: Північна Корея провела невдалий запуск ракети
"Білі каски": в результаті вибуху в Сирії загинуло не менше 100 осіб
У Сирії стався вибух біля колони автобусів з евакуйованими, 16 загиблих
Усі новини
Чистий четвер

Аби паска вдалася: рецепти і правила випікання

Авіа

Так було не завжди: чому у літаках округлені вікна