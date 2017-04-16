В Європу прибули надсучасні американські винищувачі

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Неділя, 16 квітня 2017, 07:41

Американські ВПС розгорнули перші багатоцільові винищувачі F-35A надсучасного п'ятого покоління на авіабазі в Британії з метою випробування їхніх можливостей під час широкомасштабних військових навчань НАТО.

Про це заявили в суботу в Міністерстві оборони США, повідомляє "Укрінформ".

"Боєздатні багатоцільові винищувачі F-35A Lightning II прибули сьогодні на авіабазу Лейкенхіт Королівських ВПС (Великобританія), демонструючи підтримку союзників США по НАТО, а також європейської територіальної цілісності", - відзначили в оборонному відомстві США.

За словами командувача Європейського командування США в Європі і головнокомандувача НАТО в Європі генерала Кертіса Скапаротті, присутність літаків F-35 підтверджує боєготовність і демонструє військову міць на європейській частині континенту.

Літаки візьмуть участь в навчаннях з європейськими союзниками. Як відзначили в Пентагоні, присутність F-35A "максимально розширює можливості навчань, зміцнює Північноатлантичний альянс і забезпечить широкий досвід щодо умов їхньої експлуатації в Європі".

Повідомляється, що літаки і персонал будуть знаходитися в Європі протягом декількох тижнів.

Теми: США Велика Британія
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