З 1 вересня Міносвіти майже не прийматиме до інтернатів дітей, які мають батьків

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Неділя, 16 квітня 2017, 13:58

З 1 вересня Міносвіти має намір припинити набирати до інтернатів дітей, які мають батьків, без крайньої необхідності.

Про це повідомив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, кількість дітей в інтернатних закладах України поволі зростає: якщо в 2000 році там містилося більше 99 тис дітей, то зараз – 106 тис.

"Найцікавіше інше. Тоді сиріт з них було 40%, а 60% мали батьків. Зараз — 8% сиріт, 92% мають батьків. Що відбувається? Коли сироти закінчилися, інтернати почали затягувати до себе дітей, які мають батьків", - зазначив міністр.

За його словами, з 1 вересня Міністерство освіти має намір перестати приймати дітей у подібні установи без необхідності, провокуючи тим самим соціальне сирітство. Мова йде про заборону на влаштування в інтернатні заклади дітей до трьох років за заявою батьків, крім випадків, коли необхідна паліативна допомога.

"Такі речі, в тому числі сирітство, ми стимулюємо фінансово. Потрібно повністю змінити механізм фінансування цієї системи", - підкреслив Рева.

Як зазначає видання, кількість дітей-сиріт в Україні протягом останніх 15 років стабільно утримується в межах 90-104 тисяч чоловік. Лише 10% з них перебувають під опікою або у прийомних сім'ях, і лише 5% дітей потрапляють у сім'ї усиновлювачів.

Теми: Міносвіти
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