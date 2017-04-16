Сербія хоче купити два дивізіона ракетних комплексів С-300 - РосЗМІ

809 переглядів
0
Неділя, 16 квітня 2017, 16:59

Сербії потрібні 2 дивізіони зенітних ракетних систем С-300 і полковий командний пункт, їх придбання обговорюється з Росією і Білоруссю.

Як повідомляє російське РІА Новости, про це 16 квітня повідомив прем'єр-міністр країни Олександр Вучич.

За його словами, Вучич особисто розмовляв про це з президентами РФ Володимиром Путіним і Білорусі Олександром Лукашенком.

"Щодо С-300 немає угоди. Я згадав про це на переговорах з президентом Путіним, і ми розмовляли про це. Розмовляв про це і з Лукашенком", - зазначив Вучич.

Як відомо, раніше глава міноборони Сербії заявляв, що з Білорусією планується вести переговори по С-300.

Теми: Росія зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Держдумі думають, як надати екс-беркутівцям громадянство РФ 16 квітня 2017, 11:25
Фрегат британських ВМС супроводить кораблі РФ через Ла-Манш 16 квітня 2017, 03:33
Горбатюк: прикордонники не мали права затримувати екс-беркутівців, які тікали 15 квітня 2017, 17:04
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: за минулу добу загиблих і поранених немає
У Держдумі думають, як надати екс-беркутівцям громадянство РФ
На Київщині хотіли зам'яти катування хлопчика-інваліда. Арештовано 2 підлітків
Доба в АТО: Бойовики били із заборонених мінометів, ЗСУ вогонь не відкривали
Усі новини
#тригодавойни

Ветеран АТО запустив флешмоб на третю річницю початку війни з Росією

Чистий четвер

Аби паска вдалася: рецепти і правила випікання