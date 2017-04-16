Сербія хоче купити два дивізіона ракетних комплексів С-300 - РосЗМІ

Сербії потрібні 2 дивізіони зенітних ракетних систем С-300 і полковий командний пункт, їх придбання обговорюється з Росією і Білоруссю.

Як повідомляє російське РІА Новости, про це 16 квітня повідомив прем'єр-міністр країни Олександр Вучич.

За його словами, Вучич особисто розмовляв про це з президентами РФ Володимиром Путіним і Білорусі Олександром Лукашенком.

"Щодо С-300 немає угоди. Я згадав про це на переговорах з президентом Путіним, і ми розмовляли про це. Розмовляв про це і з Лукашенком", - зазначив Вучич.

Як відомо, раніше глава міноборони Сербії заявляв, що з Білорусією планується вести переговори по С-300.