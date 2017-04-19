На Кабміні розповіли, як працюватиме безвізовий режим і біометричні паспорти

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Середа, 19 квітня 2017, 11:57

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко запевняє, що після введення безвізового режиму з ЄС не потрібно буде показувати додаткових документів на кордоні.

Про це він сказав під час виступу на засіданні уряду у середу.

За словами Пристайка, безвізовий режим діятиме для тих, хто мають біометричні паспорти. Протягом півроку кожен українець зможе перебувати 90 днів у 30 країнах, з якими введений безвізовий режим.

"Жодних додаткових документів, крім тих, які прикордонник міг запитати у людини, яка мала у паспорті візу, ніхто запитувати не буде", - наголосив він.

Водночас голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що безвізовий режим дозволятиме здійснювати туристичні та бізнес-поїздки, але не даватимуть права на роботу або навчання за кордоном.

За його словами, українці, які мають закордонні паспорти та мають діючу шенгенську візу, зможуть виїжджати за кордон, поки діятиме віза. Закордонні паспорти будуть працювати до терміну завершення їхньої дії.

Водночас вартість оформлення біометричних паспортів, як зазначив Соколюк, складає 557 гривень (за 20 робочих днів), 810 гривень (за 7 робочих днів).

Для оформлення документу потрібно мати з собою паспорт громадянина України та податковий код, а для дітей – свідоцтво про народження, також необхідна присутність одного з батьків із відповідними документами.  Фотографування відбувається на місці.

Діти до 12 років отримують біометричний документ без відбитків пальців.

Як відомо, станом на 19 квітня було оформлено понад 3,2 млн біометричних закордонних паспортів, а до кінця 2017 року очікується оформлення ще 2 млн.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів візи
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IP: 193.238.98.---ramusus19.04.2017 16:41
Можна впевенно сказати, що закордонні фірми із задоволенням чекають українців на нетривалу роботу (сезонну). Так що це плюс для наших співвітчизників.
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