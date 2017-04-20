Заступницю голови райсуду Дніпра затримали на хабарі - НАБУ

19 квітня детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та співробітниками СБУ затримали заступницю голови одного з районних судів Дніпра і суддю цього ж суду за підозрою у хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Заступницю голови райсуду спіймали "на гарячому" — під час отримання частини неправомірної вигоди. За версією слідства, ця суддя за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі", - йдеться в повідомленні.

Гроші передавалися кількома траншами - при передачі одного з них в розмірі 1 тис. доларів суддя і був затриманий.

Зараз двом затриманим готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 і ч.3 ст. 369-2 (одержання хабара та зловживання впливом) КК України.