Турчинов: Росія "маскує" нове перекидання бійців на Донбас

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Четвер, 20 квітня 2017, 12:19

Російське військове командування збільшує чисельність бойових з’єднань так званих "ДНР" і "ЛНР" на сході України з 35 тисяч до 50 тисяч осіб.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов під час виступу у Києво-Могилянській академії, повідомляє "Укрінформ".

"Триває публічно анонсоване збільшення чисельності 1-го та 2-го армійських корпусів із 35 до 50 тисяч осіб", – сказав він.

Турчинов додав, що це відбувається на тлі гучної інформаційної кампанії щодо набору особового складу, яка, на думку експертів, має "замаскувати перекидання на Донбас кадрових військовослужбовців і найманців з Росії".

"Розширено набір до окремих військових навчальних закладів РФ, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей", – додав секретар РНБО.

Теми: Донбас Росія Турчинов сепаратизм тероризм
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