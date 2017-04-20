В Росії визнали, що представник РФ в ООН говорив, як прапорщик з солдатами

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Четвер, 20 квітня 2017, 16:03

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко погодилася з тим, що заступник постійного представника РФ в ООН Володимир Сафронков виступав на засіданні Ради безпеки ООН як прапорщик перед солдатами.

Так вона відповіла на репліку завідувача кафедри конституційного та муніципального права юридичного факультету МГУ Сурена Авак 'яна, повідомляє "Медуза".

Авак'ян на засіданні науково-експертної ради при спікері Ради Федерації сказав: "Виступив, з моєї точки зору, трохи невдало наш представник у Раді безпеки, сказав якісь слова, з моєї точки зору, схожі на слова прапорщика, звернені до солдата... Я сподіваюся, ваша точка зору така ж, як і моя?"

"Абсолютно така ж", - відповіла Матвієнко.

Вона додала, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поділяє її думку.

"Відповідні сигнали послано", - додала спікер Ради Федерації.

Як відомо, 12 квітня заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков під час зустрічі грубо відповів на звинувачення в підтримці президента Сирії Башара Асада.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова на зустрічі Ради Безпеки допустимим і виправданим.

Теми: Росія ООН
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