У Харкові обшукали місцевий сайт

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Четвер, 20 квітня 2017, 18:04

Поліція і Державна фіскальна служба Харківської області 19 квітня провели обшуки в харківському інтернет-виданні 057.ua.

Про це повідомляє сайт обласного управління Нацполіції.

В ході обшуків вилучено документи з використання праці співробітників без належного оформлення, готівкові кошти і електронні носії інформації.

Як сказано у повідомленні, згідно з документами в цьому ЗМІ працюють тільки сім співробітників. Однак допитані під час досудового розслідування в якості свідків 12 осіб розповіли, що вони фактично працювали у виданні без офіційного працевлаштування та отримували в "конверті" зарплату в розмірі від 5 до 15 тис. Грн.

За даними Фіскальної, на підприємстві офіційно працюють лише сім співробітників. Однак допитані під час досудового розслідування в якості свідків 12 осіб розповіли, що вони фактично працювали у виданні без офіційного працевлаштування та отримували в "конверті" зарплату в розмірі від 5 до 15 тис. грн.

У свою чергу у самому виданні 057.ua заявляють про тиск і переслідування.

"На єдине незалежне інтернет-видання Харкова - сайт міста 057.ua - чиниться тиск. Сьогодні в офісі редакції пройшли обшуки. Робота незалежного он-лайн медіа паралізована. Комп'ютери та інша оргтехніка вилучені", - йдеться у заяві сайту.

Теми: Харків
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