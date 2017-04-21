Корчак не змогла пояснити, звідки в грудні у неї майже 400 тисяч зарплати

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П'ятниця, 21 квітня 2017, 13:39

Голова НАЗК Наталія Корчак на засіданні антикорупційного комітету викликала у народних депутатів подив щодо розмірів своєї зарплати, зокрема у грудні 2016 року.

Так, народний депутат Сергій Лещенко поцікавився у Корчак. Чому у грудні вона двічі задекларувала зарплату у розділі зміни в майновому стану.

Зокрема, згідно із електронним реєстром, 7 грудня Корчак задекларувала зарплату у розмірі 266, 816 тисяч гривень, а 29 грудня вона задекларувала 123,217 тисяч гривень зарплати.

"7 грудня Ви задекларували 266 тисяч  гривень  доходу як одноразову зміну матеріального стану, а 29 грудня Ви задекларувалу 123 тисяч одноразової зміни матеріального стану, тобто сумарно за місяць 400 тисяч гривень", - зазначив Лещенко.

На прохання нардепів пояснити, чи це була премія, чи "тринадцята" зарплата, Корчак заявила: "Це загальний сукупний дохід, який складався із відпускних".

Корчак зазначила, що це не премія. "Премії в 200 тисяч гривень у нас не було, лише у липні і вересні була нарахована премія для всіх членів НАЗК у розмірі 250%. Починаючи з грудня місяця премії не нараховувалися", - заявила Корчак.

На уточнюючі запитання Лещенка, що ж ще крім відпускних входить до цієї суми, Корчак відповісти не змогла: "У мене немає розрахунків зараз".

Це викликало сміх і подив у членів комітету. При цьому голова комітету Єгор Соболєв нагадав, як НАЗК викликало на той час голову Одеської митниці Юлію Марушевську для надання пояснень щодо премії у 500 гривень. "А Марушевській ми передамо, що на ній тренувалися", - сказав з іронією Соболєв.

Раніше під час звіту в Верховній Раді Корчак заявила, що виписувала у серпні, жовтні, листопаді премії по 200 тисяч.

"Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу", - заявила Корчак. Вона зазначила, що багато чого зробила на своїй посаді.

Тетяна Кусок, УП

Теми: НАЗК
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IP: 35.189.192.---Switlana21.04.2017 13:50
Ця особа втратила совість назавжди.
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