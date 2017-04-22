Доба в АТО: Бойовики били 41 раз, двоє військових ЗСУ поранені

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Субота, 22 квітня 2017, 06:44

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого два українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку по українських опорних пунктах під Новотроїцьким сепаратисти били з мінометів калібру 120 мм. По силах АТО в Мар'їнці стріляли з танків, 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Морських піхотинців поблизу Водяного і Гнутового бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї, а поблизу Лебединського - з протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру. По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного терористи вели вогонь зі стрілецької зброї. У районах Лебединського та Мар'їнки били снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм бойовики обстрілювали українські позиції біля Троїцького. З мінометів калібру 82 мм сепаратисти відкривали вогонь поблизу Кам'янки. З озброєння БМП, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів вони били по силах АТО в Пісках.

По українських силах в Авдіївці, шахті "Бутівка" і Зайцевому терористи били з гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів, а українські позиції в Невельському обстріляли зі стрілецької зброї. В районі шахти "Бутівка" також "працювали" снайпери.

На Луганському напрямку по опорних пунктах поблизу Кримського бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Гранатомети різних систем і стрілецьку зброю бойовики застосували по позиціях ЗСУ в районі Станиці Луганській і населеного пункту Жовте.

"Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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