У вірменському місті Гюмрі виявили вбитого російського контрактника

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Неділя, 23 квітня 2017, 00:44

Тіло убитого російського військовослужбовця – 21-літнього Дмитра Ялпаєва – з ножовими ранами на шиї виявили у суботу на площі міста Гюмрі, де розташована російська військова база, відома жорстоким масовим вбивством у 2015 році, яке спричинило масові протести у Вірменії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Генпрокуратура Вірменії повідомляє, що за фактом нинішнього інциденту, який стався о 16 годині за місцевим часом 22 квітня, порушено кримінальну справу. За підозрою в скоєнні вбивства затримали одну особу. Ведеться слідство для з’ясування подробиць.

Південний військовий округ Росії, до якого належить військова база у Гюмрі, повідомив у своїй заяві, що працює разом з місцевими правоохоронними органами в розслідуванні.

Як відомо, 12 січня 2015 року семеро членів родини Аветисянів, серед яких двоє дітей, були вбиті російським військовим цієї бази Валерієм Пермяковим. Кримінальні справи були заведені вірменською та російською сторонами. Родичі загиблих вважають російські органи влади винними у тому, що у лави збройних сил потрапила людина з психічними відхиленнями.

Випадок призвів до масових протестів у Гюмрі та Єревані проти військової присутності Росії в цій країні.

У серпні 2015 року гарнізонний суд російської військової бази у Гюмрі засудив Пермякова до 10 років позбавлення волі, визнавши його винним в інших злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу Росії – за дезертирство, викрадення зброї і незаконне її носіння.

Через рік суд Вірменії визнав Пермякова винним в убивстві родини у Гюмрі і засудив його до довічного терміну ув’язнення.

На 102-й військовій базі у Гюмрі служать близько 3 000 російських військових.

Теми: Вірменія Росія
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