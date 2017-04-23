В Україну не пустили російську співачку Лоліту

Російську співачку українського походження Лоліту Мілявську не впустили в Україну за відвідування окупованого Криму.

Як повідомила співачка на своїй сторінці в Facebook, її зняли з поїзда в Конотопі о 4 ранку неділі.

"Я в Конотопі. Мене о 4 ранку зняли з поїзда. Я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Пересаджують відразу на інший потяг", - сказала Мілявська.

Вона уточнила, що в'їзд в Україну їй заборонили за відвідування Керчі в 2015 році.

Як відомо, в Києві вчиться єдина дочка Мілявської Єва.

Раніше співачка підтримувала анексію Криму. На початку 2016 року вона стверджувала, що її викреслили з "чорного списку" Мінкульту.