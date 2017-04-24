Більшість росіян втомилися чекати від Путіна покращення

51% громадян РФ втомилися чекати від свого президента Володимира Путіна позитивних змін у своєму житті.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками "Левада-Центру".

При цьому, згідно з дослідженням, лише 35% росіян такої втоми не відчувають. Ще 14% поки не визначились, втомилися вони чи ні.

У 2014 році аналогічне опитування дало протилежні результати – тоді 50% мешканців Росії ще відчували сили почекати на покращення і тільки 38% - ні.

Щодо довіри Путіну, то її висловили 72% опитаних росіян, 19% сказали, що не довіряють президентові.

Головними невдачами голови РФ за роки його правління росіяни назвали боротьбу з корупцією і хабарництвом, підвищення рівня життя громадян, зростання зарплат і пенсій і економічний розвиток країни. Серед досягнень Путіна були названі підвищення боєздатності і реформа збройних сил, зміцнення міжнародних позицій Росії і рішення чеченської проблеми.

Опитування проводилось 7-10 квітня серед 1600 респондентів у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Українська правда