Більшість росіян втомилися чекати від Путіна покращення

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Понеділок, 24 квітня 2017, 12:37

51% громадян РФ втомилися чекати від свого президента Володимира Путіна позитивних змін у своєму житті.

Про це свідчать результати опитування, проведеного аналітиками "Левада-Центру".

При цьому, згідно з дослідженням, лише 35% росіян такої втоми не відчувають. Ще 14% поки не визначились, втомилися вони чи ні.

У 2014 році аналогічне опитування дало протилежні результати – тоді 50% мешканців Росії ще відчували сили почекати на покращення і тільки 38% - ні.

Щодо довіри Путіну, то її висловили 72% опитаних росіян, 19% сказали, що не довіряють президентові.

Головними невдачами голови РФ за роки його правління росіяни назвали боротьбу з корупцією і хабарництвом, підвищення рівня життя громадян, зростання зарплат і пенсій і економічний розвиток країни. Серед досягнень Путіна були названі підвищення боєздатності і реформа збройних сил, зміцнення міжнародних позицій Росії і рішення чеченської проблеми.

 

Опитування проводилось 7-10 квітня серед 1600 респондентів у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Українська правда

Теми: Росія опитування Путін
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IP: 178.92.156.---sensor+224.04.2017 13:17
Ну 72% же доверяют, занчит у вождя всё ок.
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