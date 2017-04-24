Екс-посадовця Луганської ОДА судитимуть за неподання е-декларації

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Понеділок, 24 квітня 2017, 14:11

Колишнього керівника департаменту Луганської облдержадміністрації судитимуть за умисне неподання декларації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.  

Зазначається, що місцева прокуратура закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного неподання колишнім заступником директора Департаменту – начальником управління з питань земельних відносин та розпорядження водними об’єктами Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин ЛОДА електронної декларації особи за 2015 рік.

Матеріали справи передали до суду для розгляду по суті.

В ГПУ повідомили, що екс-чиновник умисно не подав декларацію перед звільненням.

Згідно із санкцією, що стосується ст. 366-1 КК, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда

Теми: Луганськ декларації
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